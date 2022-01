RUG zet ‘complotdocent’ Tjeerd Andringa alsnog op non actief

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen heeft docent Tjeerd Andringa, die tijdens zijn colleges complottheorien verkondigde, alsnog geschorst. Dat laat de RUG vrijdagavond weten.

Andringa mocht zij vak “kritisch denken” niet meer geven, maar hij mocht nog wel les geven in andere vakken. De RUG is op dat standpunt teruggekomen.

“Naar aanleiding van de situatie die is ontstaan rondom het vak System Views of Life bij de faculteit UCG van de RUG is besloten om een onafhankelijk vervolgonderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent, Tjeerd Andringa, geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen. Daarom is besloten dat hij lopende het onderzoek en in afwachting van de uitkomst daarvan geen onderwijs zal verzorgen aan UCG”, aldus de universiteit in een verklaring.

De Ukrant meldde deze week dat Andringa studenten niet alleen les gaf over complottheorieën, maar dat hij hen ook probeerde te overtuigen van zijn ideeën. Studenten voelden zich onveilig en trokken aan de bel.