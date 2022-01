RuG schrapt vak ‘kritisch denken’; hoofddocent wil studenten overtuigen van ‘alternatieve waarheid’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Een universitair hoofddocent van de RuG mag zijn vak ‘kritisch denken’ voorlopig niet meer geven. De Ukrant meldt dat hij studenten niet alleen les over complottheorieën gaf, maar dat hij ook probeerde ze te overtuigen van zijn eigen ‘alternatieve waarheid’.

Nadat verschillende studenten zich niet langer veilig voelden als ze een andere mening hadden, werd er aan de bel getrokken bij het faculteitsbestuur. Daarop werden er verschillende gesprekken gevoerd met de docent. Ook werd er een deskundige ingevlogen die de lessen van de hoofddocent bijwoonde waarna deze deskundige een waarschuwing gaf. Begin dit jaar werd besloten dat het vak ‘kritisch denken’, systems view on life, voorlopig niet wordt gegeven.

Studenten

De Ukrant sprak met verschillende studenten. Een aantal van hen geeft aan dat ze niet verbaasd zijn dat het vak geschrapt is. Eén van hen vertelt dat ze huiswerk kregen waarbij er een artikel over klimaatverandering bestudeerd moest worden. De artikelen waren nauwelijks academisch te noemen, en kwamen uit obscure hoeken op het internet. Een andere studente in het artikel laat een ander geluid horen. Volgens haar heeft de hoofddocent het kritisch denken echt verbeterd.

Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat er een onderzoek loopt naar wat er precies is gebeurd.