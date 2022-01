RUG krijgt hoogleraar die rol van lokale journalistiek gaat onderzoeken

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

De RUG krijgt een hoogleraar die aan de afdeling Media Studies en Journalistiek van de Faculteit de Letteren onderzoek gaat doen naar de lokale journalistiek.

De hoogleraar doet onderzoek naar de relevantie en de manier waarop de maatschappij kan zorgen voor goede en stabiele lokale journalistiek. De hoogleraar, die voor vijf jaar wordt aangesteld, bestudeert ook de rol van de lokale publieke omroep hierbinnen.

Marc Visch, directeur-bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, zegt: “Gemeenten hebben steeds meer

zware taken gekregen, en daarbij neemt het belang van journalistieke controle toe. Tot nu was er nog relatief weinig aandacht voor onderzoek naar lokale journalistiek in Nederland. Met deze leerstoel vult de RUG het wetenschappelijke onderzoek hiernaar in.”

De bijzondere leerstoel is een initiatief van de NLPO. Sinds de opheffing van de OLON in 2020 is de NLPO de enige organisatie die de belangen van de lokale omroepsector behandelt.