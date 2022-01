Huisjesmelkersverkiezing stilgelegd: ‘Stemmen gekocht om schandpaal te ontlopen’

nieuws

Foto via ROOD Groningen

ROOD Groningen heeft haar jaarlijkse verkiezing voor de ‘Huisjesmelker van het Jaar’ in Groningen noodgedwongen stilgelegd, omdat zeker één van de vier genomineerden waarschijnlijk duizenden stemmen heeft gekocht om de titel te ontlopen.

Volgens de politieke jongerenorganisatie ontstond het vermoeden dat er iets niet pluis was toen er binnen 48 uur meer dan 11.000 stemmen binnen kwamen voor de verkiezing. “Op een populatie van 200.000 Stadjers is dit verbluffende aantal op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk”, aldus Ken Hesselink van ROOD.

Een groot deel van de stemmen was afkomstig van buitenlandse IP-adressen, onder meer uit Taiwan, Polen en Spanje. Ken Hesselink: “Ook viel op dat van de 11.000 uitgebrachte stemmen, meer dan 10.500 bestemd waren voor slechts twee genomineerden: Gruno Vastgoed en Solide Vastgoed.”

ROOD vermoedt daarom dat één of meerdere genomineerden (de andere twee genomineerden waren Patrimonium en Woldring Verhuur) stemmen heeft gekocht om de verkiezing te beïnvloeden. Hard bewijs dat één specifieke verhuurder stemmen heeft gekocht is er zeker niet, maar volgens ROOD is het niet waarschijnlijk dat een willekeurig persoon honderden euro’s zou uitgeven om een poll te beïnvloeden waar ze zelf geen belang bij hebben.

‘Ludieke verkiezing ontaardt in een frauduleuze strijd’

“We denken daarom dat het hier gaat om één of meerdere verhuurders”, vervolgt Ken Hesselink. “Hier ontstaat een absurdistisch beeld van huisjesmelkers die bereid lijken flink wat geld neer te tellen om maar te zorgen dat niet zij, maar de concurrent wordt gekozen tot Huisjesmelker van het Jaar.”

Rood noemt de situatie ‘pijnlijk’: “Huurders van genomineerden hebben ons laten weten dat deze ondernemers niet vies zijn van een beetje sjoemelen met geld. Geld dat de bewoners uit de zakken geklopt zou worden met vieze spelletjes, zoals het in rekening brengen van een niet-bestaande schoonmaker, wordt niet gespendeerd om het achterstallige onderhoud weg te werken, maar om een poll te frauderen.”

De genomineerde verhuurders komen door de fraude niet zonder kleerscheuren van de verkiezing af, aldus ROOD. Ken Hesselink: “Dankzij deze doortrapte sabotagepoging kunnen alle genomineerden rekenen op een mooie deelnemerstrofee. Genomineerd worden voor de Huisjesmelker van het Jaar-prijs door je eigen huurders zegt immers al genoeg.”