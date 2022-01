Ronde van Groningen dit jaar derde etappe van Olympia’s Tour

De Ronde van Groningen, die normaal verreden wordt als ééndaagse wielerkoers, fungeert dit jaar als de derde en voorlaatste etappe in Olympia’s Tour. Dat maakte de organisatie van de koers maandagmiddag bekend.

De Ronde van Groningen wordt dit jaar op 19 maart verreden. Volgens Olympia’s Tour wordt de combinatie dit jaar gemaakt, omdat de geplande data op de kalender met elkaar overlappen.

Normaal gezien bestaat het deelnemersveld aan de Ronde van Groningen overwegend uit leden van Nederlandse wielerploegen. Maar door de samenvoeging met Olympia’s Tour zal ook een aantal teams uit andere Europese landen aan de start staan van de wielerronde.

🚴‍♂️De Ronde van Groningen heeft in #Amysoft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Bovendien integreert #RvG2022 dit jaar @OlympiasTour. De start en finish is dit jaar tijdens de derde etappe in Leek op zaterdag 19 maart, waardoor het parcours iets wijzigt tov voorgaande jaren. pic.twitter.com/HJh2x8tLsT

