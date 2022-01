Roel Boomstra neemt de leiding tegen wereldkampioen Schwarzman

sport

De Groninger dammer Roel Boomstra heeft de leiding genomen in de match tegen de Russische wereldkampioen Aleksandr Schwarzman.

In Eindhoven waren de eerste zes partijen in remise geëindigd. Daarom moesten de spelers vandaag tiebreaks spelen. De eerste drie rapid-partijen werden remise net als de volgende drie blitz-partijen. In het alles beslissende supervluggertje wist Boomstra met de witte schijven met een prachtige combinatie te winnen.

Roel Boomstra is de uitdager in deze match tegen wereldkampioen Schwarzman en de Groninger leidt nu met 1-0. Er volgen nog zes reguliere partijen, degene die het eerst drie partijen wint, is de winnaar van deze tweekamp.