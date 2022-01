sport

Boomstra wereldkampioen dammen

De 28-jarige Groninger Roel Boomstra is de nieuwe wereldkampioen dammen door een derde zege in de match tegen de Rus Schwartzman.

In Eindhoven sloeg Boomstra toe in de tiebreaks, die noodzakelijk waren na de 12e partij. De Groninger was op een 2-0 voorsprong gekomen door een overwinning in de tiebreaks na de zesde partij en door de achtste partij te winnen. De winnaar van de match moest drie partijen winnen.

In de tiebreaks van donderdag eindigden de eerste twee partijen remise. De derde rapidpartij won Roel Boomstra met de zwarte schijven.