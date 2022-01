RIVM registreerde afgelopen week elf procent meer besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Met 6.714 geregistreerde infecties was het aantal nieuwe coronabesmettingen in Groningen de afgelopen week iets meer dan elf procent hoger dan in de week ervoor. Dat blijkt uit het weekoverzicht rond corona van het RIVM.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van met corona besmette patiënten bleef met zes gelijk aan de week van 4 tot 11 januari. Ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in de provincie bleef gelijk. In totaal registreerde het RIVM, sinds de uitbraak van het virus in maart 2020, 89.370 keer een infectie met corona in Groningen. Het rijksinstituut schrijft 333 overlijdens in de provincie toe aan het virus.

Met de stijging van elf procent in het aantal besmettingen blijft Groningen onder het landelijke gemiddelde. In Nederland als geheel steeg het aantal besmettingen met 21 procent vergeleken met vorige week. Het aantal opnames van patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis en op de intensive care afdelingen daalde verder in de afgelopen week. Het RIVM schrijft deze daling toe aan de lockdown.