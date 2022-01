Absolute besmettingsrecords in Groningen: 2.193 infecties in gemeente, 5.595 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal nieuwe, gemelde besmettingen met het coronavirus bereikte in de afgelopen vierentwintig uur tussen zondag- en maandagochtend opnieuw een absoluut record voor Groningen. Uit de provincie als geheel meldt het RIVM 5.595 nieuwe infecties. 2.193 van deze besmettingen kwamen uit de gemeente Groningen.

Het aantal besmettingen is wel vertekend door de onderrapportage van het RIVM. Die stond zondag nog op 133.000 voor heel Nederland, maar daalde in de afgelopen 24 uur naar 105.000 niet-gemelde besmettingen. Deze besmettingen zijn mogelijk nu wel meegeteld.

Uit de cijfers blijkt dat in de gemeente Groningen 1.617 besmettingen meer zijn gevonden dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de rest van de provincie vond het RIVM 4.076 besmettingen meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. De gemeente Het Hogeland kende, na de gemeente Groningen, de meeste nieuwe besmettingen (657).

Het RIVM maakt geen melding van nieuwe sterfgevallen door corona uit Groningen. Dat was ook zondag het geval.

Ook landelijk records gebroken

Voor Nederland als geheel maakte het RIVM maandag melding van 112.278 nieuwe infecties met COVID-19. Dat zijn er 37.114 meer dan zondagmiddag werden gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 149 nieuwe patiënten opgenomen, waarvan 11 op een IC. Het RIVM maakt maandag melding van vijf nieuwe overlijdens door COVID-19.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens binnen de provinciegrenzen:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 2193 0 Midden Groningen 632 0 Stadskanaal 256 0 Het Hogeland 657 0 Veendam 276 0 Westerkwartier 519 0 Pekela 102 0 Eemsdelta 430 0 Oldambt 309 0 Overig 32 0 Westerwolde 189 0 Totaal 5595 0