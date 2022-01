nieuws

Foto: Gemeente Groningen

In een rioolpersleiding langs de zuidelijke ringweg (N7) bij de afrit Groningen-Zuidoost (bij de Europaweg) is donderdagavond een breuk ontstaan. Dat meldt de gemeente Groningen vrijdagochtend.

Hoe de breuk is ontstaan, is vooralsnog onbekend. De leiding is inmiddels afgesloten en het rioolwater wordt nu via een omleiding afgevoerd.

Volgens de gemeente is het nog onduidelijk hoe lang de afsluiting en het herstel van de leiding gaan duren.