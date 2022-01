Rioolpersleiding geraakt bij werkzaamheden Sterrebos

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij werkzaamheden nabij het Sterrebos is maandagochtend een rioolpersleiding geraakt. De hoop is dat de leiding maandagavond weer in gebruik kan worden genomen.

“De afgelopen periode hebben we nabij de Hereweg en het Sterrebos damwanden geplaatst”, vertelt omgevingsmanager Bert Kramer van Aanpak Ring Zuid. “Deze damwanden zijn geplaatst door een doorloopbaar kabelkanaal. Vorige week is er een tweede rijdamwanden aan toegevoegd. Deze wilden we vanochtend verankeren maar daarbij is het mis gegaan. Bij dit verankeren hebben we een rioolpersleiding geraakt.”

Weersomstandigheden

De leiding is belangrijk. “Via deze leiding wordt alle poep uit de stad afgevoerd. We hebben deze leiding afgesloten, maar dit kunnen we voor maximaal acht uur doen. Alles hoopt nu op. Daarom zijn we nu met man en macht bezig om de leiding provisorisch te repareren. Op dit moment heb ik goede hoop dat dit vanavond gaat lukken. Daarbij worden we geholpen door de weersomstandigheden. Mocht het regenachtig weer zijn, dan is het aanbod voor deze rioolpersleiding veel groter, omdat ook de afwatering van de putten in de straten er op plaatsvindt.”

Waterschappen

En als de reparatie niet gaat lukken? “Dan kunnen we in het uiterste geval bijvoorbeeld lozen op het Noord-Willemskanaal. Maar nogmaals, op dit moment heb ik goede hoop. Er wordt in ieder geval op locatie hard gewerkt.” Bij de reparatie zijn ook de waterschappen en de gemeente Groningen betrokken.

Nieuwsfotograaf Mike Weening vertelt dat er bij het Sterrebos druk gegraven wordt.

Later meer.