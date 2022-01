“Ringweg afsluiten was het juiste besluit omdat geveldelen Gasunie op de weg terecht zijn gekomen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het besluit om de zuidelijke ringweg af te sluiten is het juiste besluit geweest. Dat laat brandweer Groningen weten.

“Het laatste nieuws is dat de wind op dit moment aan het afzwakken is en dat het gevaar bij het Gasuniegebouw is geweken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij hebben het incident overgedragen aan de Gasunie die samen met de gemeente Groningen gaan kijken welke herstelwerkzaamheden aan de gevel noodzakelijk zijn.” De zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en Hoogkerk is in beide richtingen nog afgesloten. Hetzelfde geldt voor de verbindingsweg van de westelijke ringweg richting Hoogkerk. Deze wegen zullen tot zondagochtend dicht blijven.

“Brokstukken inmiddels opgeruimd”

De melding van een stormschade bij het Gasunie gebouw kwam rond 17.10 uur bij de hulpdiensten binnen. Nieuwsfotografen wisten al snel te vertellen dat er panelen van de gevel los waren geraakt. “Vanwege de veiligheid hebben we besloten om wegen in de omgeving af te sluiten. Dat is een goed besluit geweest omdat er ook daadwerkelijk panelen op de ringweg terecht zijn gekomen. Deze brokstukken zijn inmiddels opgeruimd.”

Overleg

Hoe het nu verder gaat: “Als brandweer zijn wij eigenlijk al vrij snel weer teruggekeerd naar de kazerne. Dat wil zeggen onze tankautospuit en hoogwerker. Wij kunnen op deze hoogte niet zoveel betekenen. De Officier van Dienst van de brandweer is wel ter plaatse gebleven. De afgelopen uren is er overleg gevoerd hoe de situatie verder afgehandeld moet worden, en hoe de loszittende delen vastgezet kunnen worden. Dit overleg is inmiddels afgelopen. Als brandweer hebben wij het nu overgedragen aan de Gasunie.” Hoe de geveldelen los konden raken is nog onbekend.