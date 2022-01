Rijkswaterstaat: “Schade aan Dorkwerderbrug is gering”

nieuws

Foto: Auke Mulder - 112groningen.nl

De schade aan de Dorkwerderbrug is gering. Dat laat Rijkswaterstaat dinsdagavond weten nadat er eerder in de avond een vrachtschip tegen de brug was gebotst.

De aanvaring vond plaats rond 19.30 uur. Kort daarop liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten dat een binnenvaartschip tegen de brug was gevaren. De stuurhut raakte de onderkant van de brug. De schipper kon het vrachtschip na de aanvaring aanmeren in de buurt van de brug. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, waarbij onder andere de brug geïnspecteerd werd op schade. Voor de zekerheid werd het scheepvaartverkeer stilgelegd.

“Schade is gering”

“Inmiddels is de brug weer vrijgegeven om bediend te worden”, laat een woordvoerder rond 23.00 uur weten. “Inspectie heeft inmiddels plaatsgevonden en de schade aan de brug is gering. De stremming van het Van Starkenborghkanaal heeft niet voor oponthoud van andere schepen gezorgd.” Aan het schip ontstond wel schade. Zo is de stuurhut flink ingedeukt.

Afgelopen jaren diverse aanvaringen

De afgelopen jaren hebben er in en rondom Stad verschillende aanvaringen met bruggen plaatsgevonden. In september 2018 voer een schip tegen de Paddepoelsterbrug. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Deze verbinding is nog altijd niet hersteld. Vorig jaar mei ramde een schip de Gerrit Krolbrug. Ook deze brug raakte total loss. Eerder vonden er al aanvaringen plaats bij de Borgbrug, Oostersluisbrug en de tafelbrug bij Aduard.