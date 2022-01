Rijkswaterstaat: “Ga je morgen de weg op met vrachtwagen of aanhangwagen? Wees alert”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om maandag extra alert te zijn. In de ochtend trekt een noordwesterstorm over.

Voor de provincie Groningen geldt een code geel. Voor het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied geldt code oranje. Weggebruikers moeten rekening houden met zware windstoten. “Ga je morgen de weg op? Wees extra alert. Met name auto’s met aanhanger en vrachtwagens zijn extra vatbaar voor de wind”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zullen in de provincie Groningen de windstoten vergelijkbaar zijn met de situatie van zaterdag, of zal het iets zwaarder uitvallen. Wel zullen de verschillen groot zijn. Volgens Kamphuis wordt het zwaartepunt tussen 10.00 en 14.00 uur verwacht. Op dat moment zal er op de noordwestkust een zware storm staan, terwijl het in de zuidoosten van de provincie windstil zal zijn.

⚠ | Voor morgen geldt in het delen van het land #̶c̶o̶d̶e̶g̶e̶e̶l̶ #codeoranje in verband met (zeer) zware windstoten. Ga je morgen de weg op? Wees extra alert. Met name auto’s met aanhanger en vrachtwagens zijn extra vatbaar voor de wind. #corrie https://t.co/tl0bHXElH0 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 30, 2022