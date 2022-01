Restaurant De Rietschans in andere handen

nieuws

De Rietschans. Foto: Google Streetview

Restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren is verkocht. Daarmee zet het echtpaar Frans en Liesbeth Kappenburg na 54 jaar een punt achter het horecaondernemen.

De nieuwe eigenaren per 1 maart zijn Tjerk de Vries en Bert Keukenkamp van de DVK Groep in Haren. Die exploiteert onder meer Kaap Hoorn aan het Paterswoldsemeer. De Rietschans wordt niet veranderd en blijft zoals het is.

Frans Kappenburg nam De Rietschans in 2014 over. Kort daarna brandde het pand af en in werd 2016 werd het restaurant heropend. De Rietschans was een stuk groter geworden.

“Zo’n bedrijf leiden kost veel energie en nu wij beiden 72 jaar zijn leek het ons goed om te stoppen”, zegt Kappenburg. Hij gaat zich nu richten op de nieuwbouw van appartementen en een hotel aan de Emmalaan in Haren, op de plaats waar vroeger het Nescio Hotel zat.