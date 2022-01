Repaircafé Stad opent sinds maanden weer de deuren: “Stofzuiger, koffiezetapparaat en toverlantaarn”

nieuws

Foto: Repaircafé Groningen

Het Repaircafé in Stad was zaterdag voor het eerst sinds maanden weer te bezoeken. Rond de 25 mensen brachten een bezoek aan het café dat tussen 13.00 en 17.00 uur geopend was.

“De laatste keer dat we open waren was in september”, vertelt Adri Groenendal. “Daarna hebben we de deuren moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. We zijn heel blij dat we vandaag weer los konden. Als ik nu om me heen kijk dan zie ik enthousiaste en vrolijke vrijwilligers.” De organisatie was zaterdag in handen in samenwerking met het Clubhuis voor Doven en vond plaats aan de Munneholm. “Het is een fijne locatie, en ook erg mooi dat we hier naar toe konden uitwijken.”

Toverlantaarn

En over belangstelling dus geen gebrek. “We hebben iemand zien binnen komen met een apparaat waarmee je soep kunt maken. Dat apparaat was defect. We hebben dat helaas niet kunnen repareren. Ook hebben we een stofzuiger, een koffiezetapparaat en een walkman zien binnen komen. Die hebben we allemaal wel kunnen repareren. En het meest bijzondere object was een toverlantaarn. Dat is een apparaat waarmee doorzichtige afbeeldingen geprojecteerd kunnen worden.”

“Mensen worden meegenomen in het reparatieproces”

Groenendal noemt het een succes: “Het is leuk en mooi om weer bezig te zijn en om weer spullen te kunnen repareren die anders op de afvalberg beland zouden zijn. Maar het is voor ons ook het sociale aspect. Kijk, mensen die hier een apparaat brengen die gaan niet de stad in. Ze blijven hangen en worden meegenomen in het repetitieproces. Dat is ontzettend leuk.”

Wanneer het volgende Repaircafé gehouden gaat worden: “Dat weten we nog niet. We zijn afhankelijk van de locatie waar we zitten. We hopen op begin maart. Maar daarover zullen we tijdig via onze social mediakanalen de mensen over informeren.”