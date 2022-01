Repaircafé Groningen start weer op na lockdown en hoopt op flinke aanloop

nieuws

Foto: Repaircafé Groningen

Aanstaande zaterdag wordt er, voor het eerst sinds de start van de landelijke lockdown in december, een Repaircafé in Groningen gehouden. Maar nog niet alles is weer zoals voor corona.

Net als tijdens de vorige heropening van het Repaircafé hanteert de organisatie strenge coronaregels. “Gezien de vele kwetsbaren onder de aanwezigen zijn we eerst alleen open voor mensen die gevaccineerd zijn en een boosterinjectie hebben gehad”, vertelt Adri Groenendal namens het Repaircafé.

De heropening van aanstaande zaterdag, dit keer op de eerste etage van het Clubhuis voor Doven (Munnekeholm 4) in de binnenstad, is een samenwerking met het Clubhuis voor Doven in de Stad. Volgens Groenendaal is iedereen op 29 december welkom vanaf 13:00 tot 17:00 uur: “We hopen op flink wat aanloop. Wij hebben er in ieder geval weer zin in om de spullen en kleding van bezoekers weer een tweede leven te geven.”