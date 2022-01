Rechter: ‘Studentpromovendi hebben geen recht op hetzelfde loon als werknemerspromovendi’

nieuws

Studentpromovendi hebben geen recht op hetzelfde loon als werknemerspromovendi. Dat oordeelde de rechter woensdag in een zaak die studenten hadden aangespannen tegen het UMCG. Dat meldt het blad ScienceGuide woensdag.

De zaak was afgelopen zomer aangespannen door de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband namens 48 Groningse coassistenten in het UMCG. Zij eisten dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die werknemer-promovendi zijn. De 48 studenten tekenden tussen 2016 en 2018 een contact met het UMCG als beurspromovendi, als onderdeel van een experiment van de Rijksoverheid en de Nederlandse universiteiten. Ze kregen daardoor geen dienstverband, maar een beurs uit het universitaire profileringsfonds. Hun beloning ligt daardoor een stuk lager. De studenten vinden dat ze recht hebben op achterstallig loon, vakantiegeld en aansluiting bij een pensioenfonds.

De rechter oordeelde woensdag dat de studenten niet het recht hebben op hetzelfde loon. Volgens de rechter wisten de studentpromovendi waar ze ‘ja’ tegen hadden gezegd toen ze aan dit traject begonnen. Door de overeenkomst die gesloten is, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De rechter liet tevens weten dat de studenten eigenlijk een beetje aan het zeuren zijn. De studentpromovendi verkeren volgens de rechter namelijk in een florissante positie, in vergelijking met bijvoorbeeld postbezorgers en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.

De eis werd uiteindelijk dan ook afgewezen. De proceskosten van 3.100 euro moeten door de studenten aan het UMCG worden betaald.