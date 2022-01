Reacties op Popprijs naar Di-rect: “Niet aan ze gedacht, maar eigenlijk heel logisch”

nieuws

Di-rect tijdens een optreden bij Poppodium Apollo 2012. Foto: Door Richard Broekhuijzen - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24924350

Dat Di-rect zaterdagavond de Popprijs 2021 kreeg toegekend op Eurosonic Noorderslag zagen veel mensen niet aankomen. Op sociale media noemt de gros van de mensen het verdiend.

“Ik had helemaal niet aan Di-rect als kanshebber voor de Popprijs gedacht”, laat Femke van Arendonk weten. Femke is presentatrice en redactrice van het OOG Radio-programma Scherpe Oren. Zaterdagavond liet zij weten dat wat haar betreft De Staat, de Goldband en Eefje de Visser kanshebbers waren. “Maar eigenlijk is het heel logisch dat Di-rect de prijs gewonnen heeft.”

“Dit zag ik niet aankomen”

Jan schrijft op Twitter: “Dit zag ik niet aankomen. Maar ik heb dan ook geen verstand van Nederlandse popmuziek.” Sieme: “Niemand zag dit aankomen, maar dik en dik verdiend. Het duurde even.” Henri: “Wauw, die zagen we inderdaad niet aankomen.” Annemarie is wat genuanceerder: “Ik vind dat alle muzikanten die in deze barre tijden overeind blijven de Popprijs verdienen. En bedankt dat jullie ons in deze twee cultuurarme jaren zijn blijven voeden met mooie muziek.”

Tekst gaat verder onder de video

Di-rect scoorde in 2020 een grote hit met ‘Soldier On’.

Popprijs

De Popprijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan de persoon of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt omdat de organisatie het ongepast vond omdat de muzieksector zo hard geraakt werd door de coronapandemie. In 2020 ging de prijs naar Floor Jansen. Eerder werd de prijs gewonnen door Kensington, Martin Garrix en The Common Linnets. De prijs werd zaterdagavond overhandigd tijdens een digitale editie van het festival. Behalve een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Mackaay won Di-rect een geldbedrag van 10.000 euro.

Zelf laat de band weten: “Wauw! Deze zagen wij niet aankomen, een mooi compliment. Tof om gehoord en gezien te worden.” De band werd in 1999 opgericht en bestaat de laatste jaren uit drummer Jamie Westland, gitarist Frans van Zoest, basgitarist Bas van Wageningen, gitarist Paul Jan Bakker en zanger Marcel Veenendaal. De afgelopen decennia heeft de band uit Den Haag meerdere grote hits gescoord. In 2020 scoorden ze een grote hit met ‘Soldier On’.

