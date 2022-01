Rattenprobleem Schoenerstraat Hoogkerk duurt voort: ‘Corporatie vulde alleen een paar gaten’

nieuws

Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft de afgelopen maand nog niets aan het rattenprobleem in en rond de Schoenerstraat in Hoogkerk gedaan. Die conclusie trekt de raadsfractie van de SP, na gesprekken met bewoners.

De bewoners en de SP trokken vorige maand aan de bel bij het college van B&W, omdat bewoners door langdurig achterstallig onderhoud al jaren last hebben van rattenoverlast.

Na aandacht in de media en in de gemeenteraad heeft woningcorporatie Wierden en Borgen alleen enkele gaten dichtgemaakt aan een woning die veel aandacht kreeg. “In de rest van de straat en woningen hebben zij niets gedaan. Hierdoor is het rattenprobleem geenszins opgelost aangezien de beesten via de daken en muren van andere woningen binnen kunnen komen”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijjk.

De SP-fractie wil van het college weten waarom het probleem nog steeds niet is opgelost. Daarnaast moet het gemeentebestuur opnieuw met de woningcorporatie in gesprek treden en aandringen op een oplossing voor het rattenprobleem.