Ranomi Kromowidjojo is klaar met zwemmen

Ranomi Kromowidjojo stopt per direct met haar lange loopbaan als zwemster. De drievoudig olympisch kampioene zegt zich te gaan richten op een maatschappelijke carrière.

De 31-jarige Kromowidjojo heeft een lange erelijst, met drie gouden medailles op de Olympische spelen, 17 wereldtitels en 24 Europese titels. Ze begon als vierjarige met zwemmen in Bedum en werd daarna lid van Trivia in Groningen. Sinds 2008 woont en traint zij in Eindhoven.

Als 15-jarige werd ze voor het eerst Europees kampioen met het estafetteteam. Ze deed vier keer mee aan de Olympische Spelen, vorig jaar voor het laatst. Toen haalde diverse finales, maar geen medailles. Kromowidjojo is voorlopig niet van plan om zwemcoach te worden.