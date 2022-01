Radioprogramma Scherpe Oren viert 30-jarig bestaan: “Nieuwe mensen gezocht om door te gaan”

nieuws

Het team dat Scherpe Oren bij je op de radio brengt. V.l.n.r. Rein de Vries, Rick Slagter, Femke van Arendonk en Ron Overbeek. Foto: eigen foto / ingezonden

Het OOG-Radioprogramma Scherpe Oren bestaat dertig jaar. Maar het is onzeker of daar nog eens dertig jaar bij gaan komen. Het programma zoekt namelijk nieuwe medewerkers.

Scherpe Oren is het langstlopende radioprogramma op OOG. Daarnaast is het programma het meest lokale popprogramma van Nederland. Al dertig jaar wordt er wekelijks een uur aandacht besteed aan bands en artiesten afkomstig uit Groningen en directe omgeving. “We kunnen zoveel mooie verhalen vertellen.” Aan het woord is programmamaker Rein de Vries die al vijftien jaar betrokken is bij het programma. “We hebben artiesten zien komen en zien gaan. We hebben prominente artiesten in de studio gehad die op dat moment nog helemaal niet prominent waren. Noem Junkie XL, Kraantje Pappie, Inge van Calkar en The Vices.”

Aandacht voor de Groningse popcultuur

“Wij gaven ze in het prille begin een podium. En weet je. De contacten zijn altijd gebleven. Als we willen kunnen we Junkie XL zo uitnodigen. Van verreweg de meeste artiesten die ooit bij ons hebben opgetreden hebben we de contactgegevens nog. En ze hebben altijd gezegd, jullie mogen ons altijd bellen. Wij waren heel vaak het eerste radioprogramma waar een band of artiest te horen was.” Maar in het programma is er niet alleen aandacht voor lokale bands en artiesten. “Het is bij ons altijd heel breed. Dus we hebben ook aandacht voor de sector. Voor de podia in Stad, voor Eurosonic/Noorderslag, voor Grunnsonic. Wij leggen onze oor te luister en laten de Groningse popcultuur horen.”

Rein de Vries: “Ik heb besloten om te stoppen”

De laatste jaren is het programma in de vertrouwde handen van De Vries, Femke van Arendonk en Rick Slagter. “Verschillende mensen zullen zich nu misschien afvragen of Ron Overbeek niet meer bij het programma is betrokken. Ron is een aantal jaren geleden gestopt als presentator, maar verzorgt nog wel een deel van de productie. En dat brengt ons gelijk bij een probleem. Want ik heb ook besloten om te stoppen. Ondanks dat ik de lokale popmuziek een warm hart toe draag, merk ik dat de beschikbare tijd begint te wringen. Er zijn ook andere dingen waar ik tijd en energie in wil steken.”

“We zoeken mensen die affiniteit hebben met radiotechniek en de Groningse popcultuur”

Toch hoopt De Vries dat het programma niet stopt. “Waar we tegen aan lopen is dat het heel moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Binnen het programma verzorg ik de presentatie en techniek. We zoeken dus één of twee mensen die deze combinatie kunnen vervullen. Dus als je affiniteit hebt met de Groningse popcultuur en je hebt affiniteit met radiotechniek dan zouden we heel graag met jou in contact komen.” Maar dat is niet alles. “Wil je een goed radioprogramma neerzetten dan is ook productie een belangrijke taak. Femke en Rick hebben beide een drukke baan. Daarom zoeken we ook één of twee mensen die het programma voor kunnen bereiden. Die bereid zijn om in die Groningse popcultuur te duiken, om contacten te leggen, om bands naar de studio te halen, zodat we mooie radioprogramma’s kunnen blijven maken.”

“En anders stopt Scherpe Oren”

En als deze mensen niet gevonden worden? “Dan stopt Scherpe Oren. Is dat jammer? Nee. We hebben de afgelopen dertig jaar fantastische programma’s gemaakt. En eventueel is er ook een plan om het programma te integreren bij OOG op de Middag, een programma dat ik blijf presenteren. Alleen zal de vorm dan anders zijn.”

Mensen die interesse hebben of nieuwsgierig zijn geworden om iets voor Scherpe Oren te gaan betekenen: “Die kunnen ons een mail sturen. En het maakt helemaal niks uit of je nu 16 of 66 jaar bent. Als je iets hebt met de Groningse popcultuur en je hebt affiniteit met radiotechniek, of bent bereid om het te leren, dan komen we heel graag in contact met je.”