Vrees voor kwetsbare mensen na omvallen MartiniZorg: ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’

nieuws

Foto Chris Bakker

Het omvallen van zorginstelling MartiniZorg baart de raadsfracties van de SP, GroenLinks en de PvdA ernstige zorgen. De fracties vrezen onder meer voor de zorg voor kwetsbare mensen in de instellingen voor beschermd wonen in de gemeente, evenals voor de toekomst van de 280 medewerkers.

Maandagavond maakte MartiniZorg bekend dat het bedrijf, onderdeel van de holding ZorgZaak van Ruud Slot, faillissement heeft aangevraagd. Het bedrijf kwam naar eigen zeggen in een negatieve spiraal terecht, nadat aandeelhouders hun opdrachten elders onderbrachten en contracten stopzetten. Dat komt volgens MartiniZorg mede door krapte op de arbeidsmarkt.

Maar met die verklaring nemen de raadsfracties niet meteen genoegen. De fracties dragen aan dat Martinzorg het jaar 2017 nog afsloot met een winst van acht ton. Het jaar erop werd er 1,2 miljoen euro winst gemaakt. Vreemd, stelt SP-raadslid Wim Koks: “De holding lijkt financieel florissant te draaien. Kan en wordt deze daarom nu ook aansprakelijk gesteld voor de verliezen die bij Martinizorg tot de ondergang hebben geleid?”

De fracties vragen het college daarom een analyse te maken van de constructie van het bedrijf, waaruit naar voren moet komen hoe het zover heeft kunnen komen.

Cliënten en medewerkers

De eerste zorg van de fracties ligt echter bij de mensen die getroffen worden door het faillissement, de cliënten en het personeel. De fracties eisen garanties van het gemeentebestuur over het doorgaan van de zorg aan mensen die beschermd woonden bij de instellingen in de gemeente. MartiniZorg was ook actief in de huishoudelijke hulp en de jeugdhulp, ook daarvoor willen de fracties garanties van het college.

Tegelijkertijd worden 280 medewerkers van Martinizorg ernstig bedreigd in hun werkgelegenheid. Dat terwijl het werk blijft bestaan, maar dan elders ondergebracht. De medewerkers zelf zullen snel weer elders aan het werk zijn, maar de raadsfracties spreken de hoop uit dat de cliënten kunnen blijven rekenen op hun bekende en vertrouwde ondersteuners.