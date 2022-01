‘Basisschool in Thesinge moet begin september weer open kunnen’

nieuws

Het gebouw van CBS De Til in Thesinge - Foto via Google Maps - Streetview

CBS De Til in Thesinge moet begin september weer open kunnen. Daarvoor pleit de gemeenteraadsfractie van de SP dinsdagmiddag. Samen met ouders en dorpsbewoners vindt de fractie dat de dagelijkse busreis die de schoolkinderen nu moeten maken te veel problemen oplevert.

De basisschool in Thesinge is sinds februari 2021 dicht, omdat deze versterkt moet worden in verband met aardbevingsschade. Sinds die tijd worden de kinderen elke dag met een bus naar het voormalige schoolgebouw van OBS De Huifkar gebracht.

De versterking van de school werd eind december stilgelegd, omdat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) er niet uitkwam met de aannemer. De uitkomst van de nieuw aanbesteding en de start van het nieuw versterkingstraject start uiterlijk in de tweede week van februari 2022.

‘Voortbestaan school is cruciaal voor Thesinge’

De SP wil nu dat het stadsbestuur, samen ouders, medezeggenschapsraad en Dorpsbelangen Thesinge, bij de NCG afdwingt dat de school begin september weer open kan. “De vertraging van de versterking van de school is onacceptabel”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Het voortbestaan van de school is cruciaal voor het dorp Thesinge, maar weer lijkt het geld belangrijker te zijn dan de mensen.”

De SP-fractie stelt dinsdag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen moeten binnen drie weken beantwoord worden.