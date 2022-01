Quarantaineregels op scholen versoepeld: “De situatie was niet meer te houden”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Een terechte en goede beslissing. Dat is de reactie van onderwijsvakbond AOb op het nieuws dat de quarantaine regels op scholen versoepeld gaan worden.

Premier Mark Rutte (VVD) en gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) lieten dinsdagavond op een coronapersconferentie weten dat voortaan alleen nog kinderen die klachten hebben of positief getest zijn thuis moeten blijven. Tot nu toe moest een hele schoolklas naar huis wanneer er drie of meer besmettingen waren. Dit leidde tot te veel lege scholen.

“Dit besluit is voor scholen het beste”

“We zijn blij met dit besluit”, vertelt vakbondsman Hayo Bohlken. “Als ik nu in de groepsapps kijk dan zie ik vooral blijdschap en opluchting. Het was niet langer te doen.” Maandagavond sprak OOG Tv met directrice Alinda Koerts van basisschool Het Karrepad. Zij vertelde dat op haar school van de 21 klassen er 9 thuis zaten. “Dat zijn ook de verhalen die ik hoor”, reageert Bohlken. “De basisscholen zitten nu in de derde week van het nieuwe jaar, en het aantal besmettingen en klassen die in quarantaine zitten nemen alleen maar toe. Dit besluit van het kabinet is voor scholen het beste.”

“Ventilatie blijft een heikel punt”

Ondertussen zijn er ook zorgen. “Wij krijgen ook diverse vragen over de veiligheid. En dat blijft een heikel punt. De ventilatie op veel scholen is niet wat het zou moeten zijn. Daar moeten echt stappen worden gezet. Ook krijgen we als vakbond veel vragen over de Staphorst-variant. Op verschillende scholen in die regio hebben ze een apparaat in de klas geplaatst waarmee de lucht gefilterd wordt. De geruchten zijn bemoedigend, maar wij zijn heel nieuwsgierig naar de bevindingen van de minister.”