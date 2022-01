Qbuzz rijdt vanaf maandag weer volgens normale dienstregeling na lockdown en onderwijssluiting

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Vanaf aanstaande maandag rijdt Qbuzz weer volgens haar normale dienstregeling. Dat betekent dat alle beperkingen die de vervoerder instelde wegens de lockdown weer komen te vervallen.

Voor de kerstvakantie besloot Qbuzz vrijwel geen extra bussen in te zetten in de provincie. Een groot deel van deze extra bussen ging na de kerstvakantie wel weer rijden. Enkele buslijnen die voornamelijk scholieren en studenten vervoeren, bleven nog in de remise of reden niet alle ritten.

De nieuwe dienstregeling is te vinden op de website en in de reisplanner.