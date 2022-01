PVV wil ‘zwemgala’ in Papiermolen voor Kromowidjojo: ‘Groningse zwemkoningin verdient prachtig afscheid’

sport

Ranomi Kromowidjojo Gian Mattia D'Alberto / lapresse 14-06-2013 Roma sport Internazionali di nuoto 50mo Settecolli nella

Ranomi Kromowidjojo verdient het om in Groningen een prachtig afscheid van haar zwemcarrière te krijgen, door haar een onvergetelijk zwemgala in de Papiermolen te geven. Dat wil de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Vrijheid.

Kromowidjojo wordt momenteel in binnen- en buitenland geëerd vanwege haar haar uitzonderlijke sportprestaties, na de bekendmaking dat zij stopt als topsporter. “Ze verdient dan ook vooral om in Groningen een prachtig afscheid te krijgen, door haar een onvergetelijk zwemgala in de Papiermolen te geven”, aldus PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren.

In 2019 diende de PVV-fractie al een motie in voor een zwemwedstrijd in De Papiermolen, waaraan Kromowidjojo mee zou doen. De zwemster had eerder dat jaar de wens uitgesproken voor zo’n wedstrijd. De motie kreeg bijval vanuit de gemeenteraad, maat het gemeentebestuur stelde begin 2020 dat er geen geld was voor een dergelijk evenement.

Ook na de aankondiging van het afscheid van Kromowidjojo ‘houdt de gemeente Groningen vooralsnog de hand op de knip’, zo stelt de PVV-fractie. “En dat is onbegrijpelijk”, aldus Van Kesteren. “De PVV fractie vindt dat geen argumenten om een van de grootste Groningse sporthelden een dergelijk zwemfeest te onthouden. Deze Groningse zwemkoningin en sportambassadeur verdient het om in Groningen een prachtig afscheid te krijgen, door haar een onvergetelijk zwemgala in de Papiermolen te geven.”