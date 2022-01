PvdD en GroenLinks blij met verbod op glyfosaat

nieuws

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn blij met het feit dat het college van B&W heeft besloten het gebruik van glyfosaat op eigen gronden te gaan verbieden.

Dit gebeurt door een verbod in de voorwaarden van pachtcontracten op te nemen. Het gemeentebestuur heeft dit gemeld in de beantwoording van schriftelijke vragen van beide partijen. Glyfosaat is een omstreden onkruidverdelger, omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Roundup is daar een voorbeeld van

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Dit is een mooie overwinning, niet alleen voor natuur en milieu, maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Het is te hopen dat andere overheden volgen en dat dit de nieuwe norm wordt, zodat het gebruik van landbouwgif langzamerhand wordt uitgebannen.” Hans Sietsma, raadslid voor GroenLinks: “Het is fantastisch dat wethouder Jongman (CU) zo duidelijk stelling neemt en bovendien de daad bij het woord voegt”.