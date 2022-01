Publiek vervoer langer door met aanbieders; andere vervoerders huiverig door corona

nieuws

Foto: Connexxion

Connexxion, UVO en Taxi Nuis zijn ook de komende twee jaar de vervoerders die in Groningen het leerlingenvervoer, het wmo-vervoer, de hubtaxi’s en het vervoer vanuit de participatiewet mogen uitvoeren. Dat is deels omdat klanten tevreden zijn, maar ook omdat andere aanbieders bang zijn dat er door corona ook de komende jaren te weinig passagiers zullen zijn.

De gemeenten in Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en de vier vervoerders (DVG voert het vervoer uit in het zuiden van Drenthe) besloten gezamenlijk om nog twee jaar door te gaan in de huidige samenstelling. Volgens Publiek Vervoer Groningen Drenthe gebeurt dat voornamelijk omdat de klanten de diensten van de vervoerders met een ruim voldoende beoordelen.

Tegelijkertijd stelt Publiek Vervoer dat ook de huidige onzekere situatie op het gebied van aanbestedingen ook een rol speelt bij het besluit. “Covid-19 maakt dat potentiële nieuwe opdrachtnemers voorzichtig zijn. Er is grote onzekerheid over de vervoersvolumes in de komende jaren”, aldus directeur Jan Bos. “Dit kan betekenen dat ze genoodzaakt zijn fors hogere tarieven te vragen voor het vervoer en bestaat een kans dat er helemaal geen aanbiedingen komen. Met dit laatste is een belangrijk uitgangspunt van gemeenten en OV-bureau in het geding, namelijk het garanderen van vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.”