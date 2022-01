Psychiaters (waaronder uit UMCG) willen paddo’s, ketamine en MDMA veilig in kunnen zetten

nieuws

Foto: Anton Rengers

Verschillende psychiaters pleiten voor de oprichting van een landelijk centrum, waarin onderzoek en kwaliteitsbewaking voor behandeling van psychiatrische stoornissen met psychedelica centraal staan. Onder meer hoogleraar psychiatrie aan het UMCG Robert Schoevers is daar voorstander van.

Volgens Schroevers en zijn collega-psychiaters, verenigd in de werkgroep Therapeutische Toepassingen Psychedelica, zijn er sterke aanwijzingen dat therapieën met psychedelica (psilocybine, ketamine en MDMA) effectief zijn bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en verslaving.

“We zien dat deze vorm van therapie, waarin patiënten in een veranderde bewustzijnsstaat komen, een bijzonder soort begeleiding vereist”, vertelt Schoevers. “Tijdens een behandeling kan diep traumatisch of persoonlijk materiaal naar boven komen. Goede begeleiding is essentieel. Dat moet door geaccrediteerde therapeuten gebeuren; als dat buiten de zorg om gebeurt, is er een groter risico dat patiënten beschadigd raken.”

De ondertekenaars roepen het nieuwe kabinet daarom op financiële middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een netwerk en een landelijk onderzoeksprogramma. Daarmee moet zorgvuldige en veilige behandeling middels deze bijzondere therapievorm in het Nederlands zorgstelsel worden opgenomen.

Ook moet het centrum meer onderzoek gaan doen naar de behandeling met deze ‘psychedelica’, die nu nog vooral bekend staan als recreatieve verdovende middelen, want er zijn volgens Schoevers nog veel onbeantwoorde vragen. “Voor welke patiënt werkt welk middel het best, voor wie helemaal niet, wat zijn de effecten op korte en langere termijn. Die kennis is cruciaal voor brede implementatie”, aldus Schoevers.