Provinciale Staten Fryslân scharen zich achter Groningen om kinderhartcentrum UMCG te behouden

Foto: FNP Fryslân

Het kinderhartcentrum in het UMCG moet behouden blijven. Die stelling hebben de Provinciale Staten van Fryslân woensdag ingenomen.

Tijdens een Statenvergadering werd het College van Gedeputeerde Staten op pad gestuurd om zich in te zetten voor het behoud van het centrum in Groningen. De provincie voert hiermee solidair met Groningen, Drenthe en Overijssel de bestuurlijke druk op om de centralisatie van hartcentra in de Randstad van tafel te krijgen.

“Perspectief patiënten en ouders moet eveneens zwaar meewegen”

De Friese Staten vinden dat het kabinet zich bij de plannen voor centralisatie in Rotterdam en Utrecht voornamelijk baseert op argumenten van efficiënte, doelmatigheid, financiële kosten en zorgkwaliteit. “Fryslân vindt dat hierbij het perspectief van de, jonge, patiënten en hun ouders eveneens zwaar moet meewegen”, schrijft de fractie van Fryske Nasjonaale Partij in een reactie. “De bereikbaarheid en beschikbaarheid van essentiële zorg in de regio en de regionale sprieding lijken niet te tellen in de plannen: wat zijn eigenlijk hiervan de maatschappelijke kosten?”

De Friese Staten wijzen er op dat met het verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie niet alleen essentiële hartzorg uit het Noorden verdwijnt, maar dat het ook een gat slaat in de multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis. Na de hartchirurgie dreigen ook andere afdelingen op termijn te verdwijnen. Voor de kinderen en hun ouders is het ondergaan van een operatie en alle bijbehorende onderzoeken, controles en nazorg met zo’n lange reistijd een enorme belasting. Bovenop alle zorgen die ze toch al hebben. Er is een analyse gemaakt waaruit blijkt dat de bereikbaarheid voor de doelgroep hartpatiënten in het Noorden ernstig wordt geschaad.