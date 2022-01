ProRail verbijsterd over opzettelijk geplaatste fiets op het spoor bij station Europapark

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Spoorbeheerder ProRail is verbijsterd over het incident waarbij er dinsdagavond een fiets op het spoor was gelegd bij station Europapark. De fiets werd aangereden door een trein van de NS.

“We zijn echt verbijsterd”, reageert ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen. “Er is hier sprake van baldadigheid en we nemen dit heel serieus op. Ook omdat het om de tweede keer binnen korte tijd gaat. In november was er moedwillig een scooter op het spoor gelegd tussen het Hoofdstation en station Groningen Noord waar vervolgens een Arriva-trein tegen aan reed. Wij hebben over beide incidenten contact met de politie, en zij pakken het verder op.”

Van der Cruysen spreekt over een groot risico. “Je plaatst iets op het spoor. Dat is een groot gevaar voor treinpersoneel en reizigers. Maar bijvoorbeeld ook voor mensen die op het perron staan te wachten en omwonenden. Als een trein ergens tegen aan botst dan vliegen brokstukken in de rondte, het vliegt echt alle kanten op.” De woordvoerder komt ook met een duidelijk advies: “Als je zoiets ziet gebeuren waarbij er iets op het spoor wordt gelegd, twijfel geen enkel moment en bel direct 112. De meldkamer van de hulpdiensten heeft korte lijntjes met onze eigen meldkamer waardoor er heel snel maatregelen getroffen kunnen worden.”