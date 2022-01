ProRail gaat gebied bij Taarlo aanpassen om gravende bever te ontmoedigen

nieuws

Foto: Andre Brasse via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Spoorbeheerder ProRail zit nog steeds in haar maag met een bever die met enige regelmaat schade veroorzaakt aan de spoorlijn tussen Groningen en Assen. De spoorbeheerder gaat nu een proef starten om de bever te ontmoedigen. Dat meldt RTV Drenthe.

De afgelopen maanden moest het treinverkeer tussen de Martinistad en de Drentse hoofdstad een aantal keren stil worden gelegd. Nabij Taarlo is een bever actief die met enige regelmaat holen en gaten graaft onder het spoor. Omdat hiermee de kans op spoorverzakkingen toeneemt, is ProRail op zoek gegaan naar een manier om de bever te ontmoedigen. De bedoeling is dat de komende periode begonnen wordt met een proef waarbij de natte gebieden ontwaterd worden, waarna een sleuf wordt aangelegd die gevuld gaat worden met ballast, waardoor de bever niet meer onder het spoor door kan graven.

Sinds afgelopen najaar houdt een ecoloog de situatie bij Taarlo in de gaten. Die monitoring wordt nu uitgebreid waarbij ook in kaart zal worden gebracht op welke gebieden de bever met zijn gegraaf een risico vormt.