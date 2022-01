Professionals helpen creatieve jongeren op weg bij DeClick Campus

nieuws

Foto: DeClick

Na diverse activiteiten in de provincie begint DeClick, een participatieproject voor jongeren die iets met cultuur willen doen, op 2 februari voor het eerst een werkplaats in de stad Groningen.

WIJ Lewenborg, Werkman VMBO, Heyerdahl College en CSG de Kluiverboom hebben DeClick uitgenodigd om op de ‘Campus Kluiverboom’ aan de slag te gaan. De scholen willen, met de creatieve speeltuin, iets aanbieden wat leerlingen normaal gesproken niet op school krijgen

Tijdens deze eerste werksessie 2 februari (waarbij de nadruk ligt op songwriting, beats en film) zijn Mart Hento (producer van o.a. Boef, Ronnie Flex), Rudy Niemeijer (filmmaker, regisseur) en Jordy Richir (songwriting) aanwezig voor begeleiding en coaching. In een vervolg is het ook mogelijk om aan andere vaardigheden te werken, waaronder skaten, graffiti, fotografie, vloggen, dansen, presenteren techniek, social media en schrijven. In april volgt een eindpresentatie van het traject.

Tijdens de startwerkplaats is iedereen met een gezonde nieuwsgierigheid voor het ontwikkelen van creatieve skills is

welkom. De jongeren hoeven niet per sé al iets te kunnen om aan de slag te gaan. De eerste werkplaats is op 2 februari van 14:30 tot 17:00 uur aan de Kluiverboom 1. Deelnemers kunnen zich hier aanmelden voor vervolg-werkplaatsen op 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart en 13 april.