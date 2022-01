Huizenprijzen Groningen stegen vorig jaar sneller dan landelijk gemiddelde

nieuws

De huizenprijzen in Groningen stegen in 2021 met 17,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee stegen de prijzen in Groningen sneller dan het landelijke gemiddelde (15,2 procent).

Met de stijging in de Groningse huizenprijzen staat de provincie op plek drie qua snelst stijgende provincies in Nederland. Alleen Flevoland en Drenthe kende sneller stijgende huizenprijzen.

Alle woningtypen waren volgens het CBS duurder dan een jaar eerder. Twee-onder-één-kapwoningen stegen het snelst in prijs en appartementen namen het minst snel toe in waarde.

De huizenprijzen hadden opnieuw sterke invloed op het aantal transacties. In 2021 wisselden in Groningen 8,9 procent minder woningen van eigenaar dan in het jaar ervoor. In Nederland als geheel daalde het aantal transacties een stuk minder snel, met een daling van vier procent. Alleen in Zeeland daalde het aantal verkopen van woningen sneller dan in Nederland.

Alle woningtypen kenden in 2021 minder transacties dan een jaar eerder. Met 5 procent was de daling het grootst voor twee-onder-één-kapwoningen. Het aantal transacties van appartementen was bijna hetzelfde als in 2020 (-0,3 procent).