Posters rond Binnenhof namens bevingsslachtoffers: ‘Beste Mark, Groningers willen daden!’

Foto: Chris Garrit via Twitter

Rond het Binnenhof in Den Haag hebben de samenwerkende partijen rond de actie ‘Respect voor Groningen’ ongeveer duizend posters opgehangen met een boodschap aan het kabinet.

Op de posters is een boodschap te lezen voor premier Mark Rutte. “Beste Mark, Groningers willen daden! Geen sorry, sorry, sorry”, siert een groot aantal vuilcontainers in de Hofstad.

Volgens mede-initiatiefnemer Chris Garrit (eigenaar EM2) is de actie opgezet, in samenwerking met reclamebedrijf Centercom. De oud-nachtburgemeester van de Stad roept via Twitter Hagenezen en Hagenaren op om de posters te delen via sociale media.

Net als Garrit is ook de Groninger Bodembeweging trots op de actie: “Aan de Minister-president. Even opletten als je komende tijd door het centrum van Den Haag fietst!!”, schrijft de GBB op haar Facebook-pagina. “Zou de boodschap nu eindelijk eens aankomen?”

Vervolg acties voor Groningen!

We hebben in goede samenwerking met @Centercom 1000! A0 posters opgehangen rond het Binnenhof 070, met een simpele boodschap voor @MinPres .

Namens de Groningers. #respectvoorgroningen pic.twitter.com/NZHV9Z1p9b — Chris Garrit (@chrisgarrit) January 27, 2022