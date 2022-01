Populairste namen in Groningen: Daan en Sophie

nieuws

De populairste namen voor pasgeboren kinderen in Groningen waren vorig jaar Daan en Sophie. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank.

In heel Nederland waren Noah en Julia de populairste voornamen. Bij de jongens stonden Lucas en Sem op plaats twee en drie, en bij de meisjes Mila en Emma. Korte namen zijn dus in trek, maar dat geldt niet voor oud-Hollandse namen als Jan, Piet, Klaas, Truus of Grietje.

De top 10 van populairste namen van 2021 ziet er als volgt uit:

Bij de jongens: 1. Noah, 2. Lucas, 3. Sem, 4. Daan, 5. Levi, 6. Liam, 7. James, 8. Finn, 9. Luca, 10. Milan.

Bij de meisjes: 1. Julia, 2. Mila, 3. Emma, 4. Nora, 5. Olivia, 6. Sophie, 7. Tess, 8. Milou, 9. Zoë, 10. Yara.