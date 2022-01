Politieke partijen willen ‘Status Aparte’ voor Groningen aanvragen

nieuws

De fracties van de Stadspartij 100% Groningen en Groninger Belang willen een ‘Status Aparte’ aanvragen voor Groningen. Aanleiding is de gaswinningsproblematiek en de gang van zaken rond de subsidieregeling.

Beide partijen laten weten erg boos te zijn na het voornemen van het kabinet om de gaswinning in 2022 te verdubbelen. Ook de gang van zaken rond de subsidie-loterij van de SNN zet kwaad bloed. “Volgens ons is dit een schoffering van alle mensen die recht hebben op hun deel van de pot met geld”, zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van Stadspartij 100% Voor Groningen. “Den Haag houdt zich voor de zoveelste keer niet aan eerder gemaakte afspraken en laat Groningers wéér in de kou staan. Er is de afgelopen decennia zo’n 417 miljard euro verdiend aan de gaswinning in Groningen. Uiteindelijk zijn wij hier gecompenseerd met een handvol stuivers, bij wijze van spreken. Daarom willen wij een ‘Status Aparte’ voor Groningen aanvragen.”

“Wij willen dat alle mogelijke opbrengsten en winsten van de verhoogde aardgaswinning per direct naar direct getroffenen in het aardbevingsgebied en de regio moet gaan. Zonder overbodige en vertragende bemoeienis vanuit Den Haag.” Statenlid Hans Haze van Groninger Belang: “Dat onze inwoners moeten lijden onder afspraken met Duitsland is absurd, maar helaas veelzeggend voor de Haagse politiek. Den Haag laat wederom zien de veiligheid van Groningers niet op één te hebben. Die extra één miljard euro voor Groningen is een noodzakelijke compensatie om schrijnende gevallen, en die zijn er helaas in overvloed in onze provincie, te helpen.” Haze benadrukt dat Groninger Belang graag ziet dat het geld verdeeld wordt door de Groninger gemeenten.

De Stadspartij 100% Voor Groningen en Groninger Belang gaan woensdag tijdens het extra raads- en statendebat vragen om het standpunt over te brengen bij de minister van Economische Zaken.

‘Status Aparte’

Een status aparte is een bijzondere status van een onderdeel van een staatkundig verband of een organisatie. De term werd vaak gebruikt voor de bijzondere status die Aruba had in de periode 1986–2010 ten opzichte van de overige Nederlandse Antillen. Officieel is de term ‘status aparte’ met het ingaan van de nieuwe staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk in oktober 2010 afgeschaft, omdat de status van Aruba vanaf toen niet langer apart was.