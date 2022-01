Politiek over aanvulling subsidiepot bevingswoningen: ‘Enig juiste besluit, nu de rest nog’

nieuws

Foto: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen

De Groninger politiek reageert met gematigde blijdschap op het besluit van staatssecretaris Vijlbrief om de subsidiepot voor de verbetering van woningen in het aardbevingsgebied (de ‘10.000 euro-subsidie) met 250 miljoen op te hogen. Maar de geplande verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld blijft reden voor zorg en boosheid.

‘Aanvulling subsidiepot was de enige juiste oplossing’

“We zijn blij dat de staatssecretaris meteen de koe bij de horens heeft gevat. Dit was eerlijk gezegd de enige oplossing. Maar het moest nog wel even gebeuren. Dit is een goed besluit van het kabinet”, aldus Paas. “ Op die manier kan elke inwoner die er recht op heeft, ook aanspraak maken op 10.000 euro om zijn huis te verbeteren.”

Volgens Paas komt het bezoek van Vijlbrief aan Groningen, wat voor aanstaande maandag of dinsdag gepland stond, in ‘rustiger vaarwater’. Maar de staatssecretaris zal zich nog wel moeten verantwoorden voor het voorgenomen kabinetsbesluit om de gaswinning te verdubbelen.

‘Onder druk wordt alles vloeibaar, Kabinet repareert deze fout’

Dat beamen verschillende Groninger Tweede Kamerleden. “Dit was een onvermijdelijk besluit”, aldus Henk Nijboer (PvdA). “Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen dat ze mensen lieten vernikkelen in de kou. Maar we missen nog wel twee andere cruciale stappen om Groningen recht te doen. Namelijk dat de gaswinning niet opnieuw wordt verhoogd en dat het kinderhartcentrum in het UMCG blijft behouden voor het Noorden.”

Net als Nijboer stelt ook Sandra Beckerman (SP) dat dit besluit van Vijlbrief alleen niet genoeg is om Groningen recht te doen: “Dit is nog niet het begin van een oplossing voor vele tienduizenden die al jaren wachten Tijd om de druk veel verder op te voeren.”

“Beleid dat niet deugt moet worden rechtgezet”, aldus Agnes Mulder (CDA). Het is een goede zaak dat de staatssecretaris heeft geluisterd naar de inwoners van Groningen en de regeling voor iedereen die er recht op heeft toegankelijk maakt.”

Nieuwe subsidieronde moet ordelijk verlopen

Vijlbrief zelf stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer een goed aanvraagmoment te willen kiezen voor de 25.000 huishoudens die de vorige ronde hebben misgelopen door de lange wachtrijen.

Dat beaamt PvdA-fractievoorzitter en Statenlid Pascal Roemers: “Dit was stap één. Nu stap twee, zorgen dat de aanvraag ordentelijk gaat verlopen.” Ook Roemers benadrukt ‘stap drie’: De gaswinning stoppen en niet verhogen.

“Goed dat lokale, regionale en landelijke bestuurders hun excuses aanbieden voor de vertoning van maandag”, schrijft D66-fractievoorzitter en raadslid Tom Rustebiel. “Hopelijk wordt de uitgifte nu wel goed geregeld, maar dringen hoeft niet meer.”