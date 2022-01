Politie zoekt getuigen van scooterdiefstal aan Helperpark in Stad

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

Aan het Helperpark is woensdagavond een scooter gestolen uit de fietsenkelder van een appartementencomplex. De politie zoekt donderdagmiddag naar getuigen van deze inbraak en diefstal.

De inbraak heeft tussen 19.00 en 23.30 uur plaatsgevonden. Om binnen te komen in de fietsenkelder, is een sleutelkastje bij de parkeerkelder geforceerd.

De gestolen scooter is van het merk Piaggio en het type Vespa Sprint. Deze kelder is onder het appartementencomplex gelegen. Naast de scooter namen de dader(s) ook twee accu’s en oplaadsnoeren weg.

Mensen die de inbraak hebben gezien of de scooter later hebben zien rijden of ergens hebben zien staan, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.