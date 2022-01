Politie lost waarschuwingsschot bij incident aan Natriumstraat; twee verdachten aangehouden

nieuws

De politie heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een incident aan de Natriumstraat in Vinkhuizen. Na het incident wist de politie twee verdachten aan te houden.

Wat er precies aan het waarschuwingsschot vooraf is gegaan, is niet duidelijk. Ook de politie is nog druk bezig met een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.Wel is bekend dat twee verdachten naar een politiebureau zijn overgebracht. Meer aanhoudingen rond het incident worden niet uitgesloten.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om een personenauto (vermoedelijk de auto van de gearresteerden) af te slepen.

Het is niet het eerste schietincident van deze week in Vinkhuizen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een woning aan de Zandsteenlaan beschoten. De politie gaat bij dit incident uit van een link met eerdere schietincidenten, op 9 oktober vorig jaar en op 12 januari van dit jaar op een woning aan de Radiumstraat.

Of er een verband is tussen het incident van donderdagavond en de eerdere incidenten, is niet bekend.

Omstreeks 20.15 heeft de politie een waarschuwingsschot gelost aan de Natriumstraat in #Groningen. Niemand raakte gewond. 2 verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. — Politie Groningen (@POL_Groningen) January 20, 2022

Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. — Politie Groningen (@POL_Groningen) January 20, 2022