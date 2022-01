Politie houdt fietsverlichtingscontrole in Stad

nieuws

Foto: Erick Bakker

De politie heeft dit weekend op verschillende plekken in de stad een fietsverlichtingscontrole gehouden. Agenten werden bij de actie ondersteund door de Mobiele Eenheid.

Zondagmiddag werd er al een verkeerscontrole gehouden. Op de Rademarkt werden diverse bromfietsen en scooters staande gehouden. De politie laat op Instagram weten dat er meerdere bekeuringen werden uitgedeeld. In de avond werd er op verlichting gecontroleerd in onder andere de Brugstraat. “Complimenten aan de fietsers, want de meesten hebben de verlichting goed op orde”, schrijft de politie.

Ook in andere steden in het Noorden werd dit weekend gecontroleerd op fietsverlichting.