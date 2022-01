Politie deelt beelden van vier verdachten van ongeregeldheden op Grote Markt

nieuws

Foto: Chris Bakker

De politie is op zoek naar vier verdachten die in november betrokken waren bij de ongeregeldheden in de Groningse binnenstad. Van hen is er woensdag beeldmateriaal online gezet.

Op 21 november werden er in het begin van de avond vernielingen en plunderingen gepleegd op en rond de Grote Markt. Daarbij werden meerdere winkelruiten en een bushokje vernield. Om de orde te herstellen werd de Mobiele Eenheid ingezet. De vier verdachten die gezocht worden, worden verdacht van onder meer het plegen van openlijk geweld, vernielingen en diefstallen in vereniging. “Er zijn goede, scherpe beelden van diverse bewakingscamera’s beschikbaar”, vertelt de politie. “Wij tonen in eerste instantie geblurde stilstaande beelden van deze camera’s. Als de verdachten zich niet melden of als hun identiteit niet bekend wordt door (al dan niet anonieme) tipgevers voor 2 februari 2022, worden de bewegende beelden ongeblurd en herkenbaar door de politie verspreid.” Beelden zijn op deze website te bekijken.

Mensen die meer informatie hebben kunnen terecht bij de politie. Daarvoor kan de gratis tiplijn gebeld worden op telefoonnummer 0800 60 70 of kan het tipformulier worden ingevuld. Mensen die liever anoniem blijven kunnen het telefoonnummer 0800 7000 bellen.