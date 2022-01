Politie Breda zoekt cybercrimineel die geld opnam bij casino in Euroborg

nieuws

Schermafbeeldingen via Politie Noord-Brabant.

De politie in het Noord-Brabantse Breda blijft zoeken naar meerdere cybercriminelen in een zogenaamde ‘spoofing’-zaak. Eén van de gezochte mannen nam geld op bij het Fairplay-casino in de Euroborg.

Een vader en zoon werden het slachtoffer van de cybercriminelen, die zich voordeden als medewerkers van een bank-helpdesk. De zoon op zaterdag 28 augustus 2021 gebeld door één van deze oplichters. De zogenaamde medewerker wilde graag dat er software op de computer werd geïnstalleerd, zodat hij live kon meekijken. Ook moest de zoon allerlei opdrachten uitvoeren met zijn pinpas, waardoor de oplichter toegang kreeg tot de bankgegevens van het slachtoffer.

De dag erna kwam iemand langs om de pinpassen van beide slachtoffers op te halen. Maar omdat in dat gesprek ook een adres werd genoemd, begonnen de vader en zoon aan de zaak te twijfelen. Het adres bleek namelijk niet te bestaan. Hoewel de slachtoffers meteen alle bankrekeningen blokkeerden, was het leed al geschied. Want inmiddels was er 9000 euro buitgemaakt van de rekeningen.

Geld opgenomen bij casino in Stad

De grote bedragen zijn gepind in Etten-Leur en bij het Fairplay Casino aan de Boumaboulevard in Groningen. Daar werd een man vastgelegd op een beveiligingscamera. De beelden daarvan zijn in de video hieronder te zien.

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak of één van de twee mannen herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het speciale online tipformulier voor deze zaak.