Planning eerste Duitse werkzaamheden aan Wunderline moet voor de zomer klaar zijn

nieuws

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

Als het aan de Duitse spoornetbeheerder Deutsche Bahn (DB Netz) ligt, worden de plannen voor het eerste baanvak van de Wunderline in Duitsland nog voor de zomer ter goedkeuring aangeboden aan de Duitse Federale Spoorwegautoriteit. Dat meldt spoorvakblad SpoorPro donderdagmiddag.

Als de plannen het fiat krijgen van de ‘Eisenbahn-Bundesamt’, wil DB Netz in het najaar van 2023 beginnen met de aanleg van het eerste gedeelte van het 173 kilometer lange spoortraject tussen Groningen en Bremen. Als ook de Friesenbrücke in 2024 of 2025 klaar is, moet het eerste gedeelte van de verbeterde treinverbinding tussen de twee steden klaar zijn.

Of ook het Nederlandse/Groningse gedeelte van de vernieuwde spoorverbinding dan klaar is, blijft een vraag. Hoewel de provincie, verschillende Groninger gemeentes en het demissionaire kabinet al sinds mei in gesprek zijn over de financiering van de Wunderline, is er nog steeds geen oplossing om het geld voor de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen rond te krijgen. Het tekort op de rekening ontstond, omdat er extra geld is gegaan naar de aanpak van de zuidelijke ringweg en naar het project Groningen Spoorzone.