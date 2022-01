Petitie behoud kinderhartcentrum UMCG 250.000 keer getekend

nieuws

De petitie voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG is inmiddels 250.000 keer getekend. De mijlpaal werd zaterdag bereikt.

In december maakte de inmiddels uitgetreden gezondheidsmister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat de kinderhartchirurgie in Nederland gebundeld gaat worden op twee locaties, terwijl dit nu nog op vijf locaties wordt aangeboden. De locatie in Groningen is één van de locaties die moet sluiten. Direct volgde een golf van protest waarbij er vlak voor Kerstmis een petitie online werd gezet. In minder dan een week na de start werd de grens van 200.000 handtekeningen bereikt. Inmiddels zijn er, door alle aandacht op sociale media en in nieuwsuitzendingen, 250.000 handtekeningen gezet.

Afgelopen dinsdag liet de nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) weten vast te willen blijven houden aan het besluit van zijn voorganger. Het UMCG en verschillende politici reageerden verbolgen. Vrijdag liet de Kinderombudsvrouw weten dat de sluiting van het centrum in strijd is met de kinderrechten.