Patrick Joosten voor de rest van het seizoen verhuurd aan Cambuur

Foto via website FC Groningen

Patrick Joosten speelt tot het einde van het seizoen voor SC Cambuur. FC Groningen verhuurt Joosten aan de Friese club om de 25-jarige aanvaller speelminuten te laten maken.

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus had Joosten weinig perspectief op speeltijd richting de tweede seizoenshelft: “In Leeuwarden kan Patrick zich een half jaar laten zien op Eredivisieniveau. Patrick heeft eerder in zijn carrière aangetoond dat hij zich ook tijdens verhuurperiodes kan ontwikkelen.”

FC Groningen nam Joosten in de zomer van 2020 over van FC Utrecht. In totaal speelde hij in anderhalf jaar tijd 39 officiële wedstrijden, met drie treffers en één assist als resultaat. Dit seizoen kwam Joosten twaalf keer in actie voor FC Groningen.