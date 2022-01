Partij voor het Noorden maakt volledige kandidatenlijst bekend voor raadsverkiezingen

nieuws

Foto: OOG TV

Nadat de Partij voor het Noorden half december al zijn lijsttrekker bekend maakte (Leendert van der Laan) liet de fractie maandagochtend weten wie er nog meer voor de partij op de lijst staan in de gemeente Groningen.

De Partij voor het Noorden spreekt over ‘een solide lijst van betrokken Groningers’ op de kandidatenlijst. Net als de meeste andere partijen zet ook de Partij voor het Noorden zet lijstduwers in op de lijst. Jan Oosterhaven (oud-hoogleraar in regionale economie), Rien de Koning (oud-raadslid uit Haren) en Wolter Kobus (voormalig fotograaf voor het Nieuwsblad van het Noorden) vervullen deze functie op de lijst voor de PvhN-fractie.

Lijsttrekker Leendert van der Laan heeft veel vertrouwen in de gekozen kandidaten voor de lijst van de partij: “Met daarnaast verschillende jeugdige, maar bevlogen kandidaten die een verschil willen maken binnen de gemeente, kijken we zeer uit naar de komende verkiezingscampagne en de gelegenheid om een verschil te gaan maken binnen de gemeente Groningen.”