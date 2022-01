Partij voor het Noorden bezorgd over veiligheid Groninger kanalen

De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de veiligheid van omwonenden rond de Groninger kanalen en de veiligheid op het kanaal, na de aanvaring door een binnenschip van de Dorkwerderbrug. Het is de 31e aanvaring sinds 2000.

Op 4 januari werd alweer voor de derde keer in drie jaar een brug in Groningen geramd door een binnenvaartschip. Het betrof een gastanker, en die schepen staan er om bekend dat zij een explosieve en brandgevaarlijke inhoud hebben. Bovendien heeft de rijksoverheid tekens geen haast met het vervangen van de kapotte bruggen en luistert ze ook niet naar de gebruikers van die bruggen om te komen tot een gewenste vervanging.

De Partij voor het Noorden wil weten hoe het kan dat er regelmatig aanvaringen zijn in het Van Starkenborghkanaal. Is het kanaal voldoende voorzien van beveiliging, wat zijn de veiligheidsnormen voor schepen, zijn de doorvaarten bij de bruggen breed genoeg en zijn er aanpassingen bij bruggen of aan het kanaal nodig of gepland?

De partij wil ook weten of de provincie druk zet op snelle vervanging van de kapotte bruggen, en vraagt zich af dat het missen van de bruggen kan leiden tot verandering van verkeersstromen en gevaarlijke drukte. De PvhN vindt verder dat er bij de vervanging van de bruggen goed geluisterd moet worden naar de gebruikers en belanghebbenden.