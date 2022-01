Panelen Gasunie veilig verwijderd, ringweg vanaf 17.00 uur weer open

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het verwijderen van de loshangende panelen aan het Gasunie-gebouw is geslaagd. Rijkswaterstaat laat weten dat omliggende wegen rond 17.00 uur weer open gaan.

“We waren rond 16.00 uur klaar met het verwijderen van de panelen”, vertelt Gasunie-woordvoerder Marie-Lou Gregoire. “We hebben goed door kunnen werken, en alles wat we wilden doen is succesvol en veilig verlopen.” Dit betekent dat het gevaar is geweken en dat de wegen rond het gebouw weer open kunnen. Rijkswaterstaat laat weten dat zij op dit moment bezig zijn met een inspectie van het wegdek en dat ze bezig zijn met opruimwerkzaamheden. Zo ligt er onder andere wat glas op de ringweg. “De verwachting is dat de wegen rond 17.00 uur weer open kunnen”, aldus Rijkswaterstaat.

De schade aan het Gasunie-gebouw ontstond zaterdagmiddag tijdens zware windstoten. Vijf panelen zijn naar beneden gevallen, elf kwamen los te hangen. Vanwege de veiligheid werd de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de afslag Corpus den Hoorn afgesloten. In tegenovergestelde richting was de weg dicht tussen Corpus en het Vrijheidsplein. Ook waren verbindingswegen vanaf de westelijke richting richting Hoogkerk dicht. De komende dagen wordt er onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak.

Momenteel worden de wegen rondom de Gasunie in Groningen opgeruimd en geveegd – de verwachting is dat de N7 en parallelwegen N370 bij de Gasunie rondom 17 uur weer vrij zijn voor autoverkeer — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) January 30, 2022